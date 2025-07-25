Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области с начала этого года отразилось на семейных бюджетах местных, сообщает Politeka.
В селе Буша жители не скрывают своего негодования. Сейчас кубометр воды у них стоит 63.84 гривен, что является самой большой ставкой во всей Ямпольской общине.
По словам исполняющей обязанности старосты Оксаны Кучервей, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло с первого февраля. До этого вода стоила 45 гривен за кубометр.
А для людей, у которых нет счетчиков, расценки фиксированы и составляли 230 грн с каждого человека. В самом Ямполе водоснабжение обходится почти вдвое дешевле, а именно 30.17.
Снабжение воды в Буше обеспечивает коммунальное предприятие с тем же названием. Сюда входят села Дорошивка и Слобода Бушанская. В общей сложности КП обслуживает пять населенных пунктов.
Местные жители выражают свое недовольство публично. Галина Гладкая, которая платит по счетчику, говорит, что заработков в селе почти нет. Расходы на воду и электричество забирают все, что удается заработать, а на жизнь денег почти не остается. Ежемесячные расходы по водоснабжению, по ее словам, составляют в среднем до 400 грн.
Еще одна жительница села Светлана Телец, которая имеет в Буше усадьбу, уверена, что цена абсолютно необоснованна. Она называет расценки абсурдными и подчеркивает, что людям не объясняют, как формируется стоимость.
Директор КП "Буша" Алина Стародуб говорит, что причина повышения тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области заключается в износе сетей. По ее словам, затраты на электроэнергию занимают 63 процента от всей стоимости.
Источник: Суспільне
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