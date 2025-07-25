Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області є шансом отримати тимчасову підтримку в складних обставинах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна в межах гуманітарної ініціативи Emergency Appeal 2025, яку реалізує організація Caritas-Spes Kharkiv, повідомляє Politeka.

Про це інформують на сторінці Карітас-Спес Харків у Фейсбук.



Програма спрямована на підтримку жителів, котрі постраждали через бойові дії у прифронтових громадах регіону. Отримати виплату можуть громадяни, що втратили житло, були поранені, або евакуювалися не пізніше ніж 30 днів тому.

Участь дозволена мешканцям Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського, Богодухівського районів. Зокрема, це стосується територіальних громад, перелічених у переліку Карітас-Спес. Допомога надається лише тим, хто не користувався підтримкою інших установ протягом останніх трьох місяців. Інформація перевіряється, тому важливо подавати правдиві дані.

Кожен учасник має право на 10 800 гривень (по 3 600 щомісяця упродовж трьох місяців). Можна зареєструвати максимум чотирьох членів родини. Для оформлення заявки потрібні документи: паспорт, ідентифікаційний код, реквізити рахунку та довідка ВПО — якщо особа нещодавно евакуйована. Додатково необхідно надати два документи, що підтверджують належність до категорії вразливих.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області — це шанс отримати тимчасову підтримку в складних обставинах. Консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Для отримання допомоги українцям варто звертатися за вказаним телефоном або на офіційному сайті цього проєкту.

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