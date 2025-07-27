Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області торкнулося окремих жителів, тож розповідаємо, про кого йдеться.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області цього місяця не відбудеться за виключенням однієї громади, повідомляє Politeka.

В липні мешканці Харкова та регіону вцілому продовжать сплачувати за ЖКП за чинними цінами. Майже всі суми залишаться на тому ж рівні, що й раніше, згідно з рішеннями Нацкомісії з регулювання енергетики та ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області торкнеться лише води у Височанській громаді. Ще з квітня мешканці змушені платити по 52 гривні за кожен кубометр холодної води, а за водовідведення - понад 38 гривень.

Збільшені суми з'явилися в платіжках після зростання вартості електроенергії, заробітних плат для працівників та через зношеність водних мереж. Людям, які не можуть дозволити собі сплачувати такі суми, радять оформлювати субсидії. Це допоможе хоч трохи знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Однак, підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області, за виключенням Височанщини, не відбудеться. Вода, газ, світло та опалення для більшості споживачів обходитимуться так само, як і в попередні місяці.

Наприклад, за водопостачання мешканці Харкова продовжать платити трохи більше 16 гривень, а за водовідведення більше 8. Разом виходить понад 24 гривні за куб. Ціна гарячого водопостачання для харків’ян цього літа теж залишилась незмінною.

Сума залежить від конкретного постачальника та того, чи є в будинку сушка для рушників. В середньому кубометр обійдеться у суму від 80 до 93 грн. Ціна газу теж залишається в межах від 7.96 до 7.99. Для тих, у кого в квартирі немає лічильників, вартість визначається за нормативом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.