Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось отдельных жителей, поэтому рассказываем, о ком идет речь.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области в этом месяце не состоится за исключением одного сообщества, сообщает Politeka.

В июле жители Харькова и региона в целом продолжат оплачивать ЖКУ по действующим ценам. Почти все суммы останутся на том же уровне, что и раньше согласно решениям Нацкомиссии по регулированию энергетики ЖКУ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснется только воды в Высочанской общине. Еще с апреля жители вынуждены платить по 52 гривны за каждый кубометр холодной воды, а за водоотвод – более 38 гривен.

Увеличенные суммы появились в платежках после роста стоимости электроэнергии, заработных плат для работников и из-за износа водных сетей. Людям, которые не могут позволить себе платить такие суммы, рекомендуют оформлять субсидии. Это поможет хоть чуть-чуть снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Однако повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, за исключением Высочанщины, не состоится. Вода, газ, свет и отопление для большинства потребителей будут обходиться так же, как и в предыдущие месяцы.

Например, за водоснабжение жители Харькова продолжат платить чуть больше 16 гривен, а за водоотвод больше 8. Итого получается более 24 гривен за куб. Цена горячего водоснабжения для харьковчан этим летом тоже осталась неизменной.

Сумма зависит от конкретного поставщика и того, есть ли в доме полотенцесушитель. В среднем кубометр обойдется от 80 до 93 грн. Цена газа тоже остается в пределах от 7.96 до 7.99. Для тех, у кого в квартире нет счетчиков стоимость определяется по нормативу.

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