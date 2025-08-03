Робота для пенсіонерів в Чернігові стає дедалі доступнішою, адже багато підприємств готові долучати досвідчених та відповідальних людей до своїх команд, повідомляє Politeka.
Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.
На вакансію вантажника з керуванням електровізком запрошує компанія RetailGroup. Робота розташована на складі в селі Мартусівка (Бориспільський район), проте пошук ведеться й у Чернігові. Серед обов’язків — навантаження, розвантаження, транспортування товарів на спеціальній техніці. Заробітна плата стартує від 30 000 гривень, є премії, безкоштовне харчування, транспорт, медичні відпустки та зручна форма працевлаштування.
У Чернігівському тролейбусному управлінні відкрито вакансію двірника. Пропонується стабільна зарплата 10 000–11 000 грн. Основні завдання — прибирання територій, догляд за урнами, сезонна робота зі снігом, листям та дрібними побутовими завданнями. Кандидатам гарантується офіційне оформлення, повний соцпакет і доброзичливе середовище.
Компанія Північна промислова група також запрошує до швейного цеху. Заробіток — від 16 000 до 25 000 гривень. Обов'язки полягають в пошитті жіночого одягу на сучасному обладнанні. Цех — теплий, світлий, добре облаштований, із графіком з 8:30 до 17:00 (вихідні — субота та неділя). Пропонується офіційна зайнятість і стабільна завантаженість.
Робота для пенсіонерів в Чернігові — це не лише спосіб залишатися активним, а й можливість отримувати гідну оплату за корисну працю.
Деталі щодо кожної вакансії — у роботодавців за вказаними контактами.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.
Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.
Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.