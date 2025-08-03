Робота для пенсіонерів в Чернігові є це не лише способом залишатися активним, а й можливістю отримувати гідну оплату за корисну працю.

Робота для пенсіонерів в Чернігові стає дедалі доступнішою, адже багато підприємств готові долучати досвідчених та відповідальних людей до своїх команд, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

На вакансію вантажника з керуванням електровізком запрошує компанія RetailGroup. Робота розташована на складі в селі Мартусівка (Бориспільський район), проте пошук ведеться й у Чернігові. Серед обов’язків — навантаження, розвантаження, транспортування товарів на спеціальній техніці. Заробітна плата стартує від 30 000 гривень, є премії, безкоштовне харчування, транспорт, медичні відпустки та зручна форма працевлаштування.

У Чернігівському тролейбусному управлінні відкрито вакансію двірника. Пропонується стабільна зарплата 10 000–11 000 грн. Основні завдання — прибирання територій, догляд за урнами, сезонна робота зі снігом, листям та дрібними побутовими завданнями. Кандидатам гарантується офіційне оформлення, повний соцпакет і доброзичливе середовище.

Компанія Північна промислова група також запрошує до швейного цеху. Заробіток — від 16 000 до 25 000 гривень. Обов'язки полягають в пошитті жіночого одягу на сучасному обладнанні. Цех — теплий, світлий, добре облаштований, із графіком з 8:30 до 17:00 (вихідні — субота та неділя). Пропонується офіційна зайнятість і стабільна завантаженість.

Робота для пенсіонерів в Чернігові — це не лише спосіб залишатися активним, а й можливість отримувати гідну оплату за корисну працю.