Работа для пенсионеров в Чернигове это не только способ оставаться активным, но и возможностью получать достойную оплату за полезный труд.

Работа для пенсионеров в Чернигове становится все доступнее, ведь многие предприятия готовы приобщать опытных и ответственных людей к своим командам, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

На вакансию грузчика с управлением электровозом приглашает компания RetailGroup . Работа находится на складе в селе Мартусовка (Бориспольский район), однако поиск ведется и в Чернигове. Среди обязанностей - погрузка, разгрузка, транспортировка товаров на специальной технике. Заработная плата стартует от 30 000 гривен, премии, бесплатное питание, транспорт, медицинские отпуска и удобная форма трудоустройства.

В Черниговском троллейбусном управлении открыта вакансия дворника . Предлагается стабильная зарплата 10000–11000 грн. Основные задачи – уборка территорий, уход за урнами, сезонная работа со снегом, листьями и мелкими бытовыми задачами. Кандидатам гарантируется официальное оформление, полный соцпакет и дружелюбная среда.

Компания Северная промышленная группа также приглашает в швейный цех. Заработок – от 16 000 до 25 000 гривен. Обязаности заключаются в пошиве женской одежды на современном оборудовании. Цех – теплый, светлый, хорошо обустроен, с графиком с 8:30 до 17:00 (выходные – суббота и воскресенье). Предлагается официальная занятость и стабильная загруженность.

Работа для пенсионеров в Чернигове – это не только способ оставаться активным, но и возможность получать достойную оплату за полезный труд.