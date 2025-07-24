Місцеві мешканці вже відчули, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області б'є по гаманцях.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося Юрківки Павлоградського району, повідомляє Politeka.

Як інформує КП "Юріївські ЖКП", селищна рада повідомила про плани щодо коригування вартості ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області вплине на централізоване водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Зміни пояснюють подорожчанням енергоносіїв, матеріалів і реагентів, а також корекцією виробничих витрат. Саме тому проект нових розцінок суттєво відрізняється від чинних цін.

Наприклад, для населення вартість централізованого водопостачання збільшиться з 53 гривень за кубометр до 69, що складає понад 30 відсотків. Централізоване водовідведення також зросте з 164 до 187 грн за кубометр.

Аналогічно зміниться вартість для бюджетних організацій та інших споживачів. Що ж до управління побутовими відходами, то тут зростання є найбільшим. Збір і вивіз сміття для населення майже подвоїться: з 35 гривень до 67 за одну особу в місяць.

Ціна прийому та розміщення сміття на полігоні зросте у три рази. Ці ж тенденції торкнуться і бюджетних, і інших організацій. Важливо, що ці розцінки розраховані на основі економічно обґрунтованих витрат підприємства з урахуванням планових показників роботи.

Тож підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області є необхідним кроком для забезпечення стабільності та якості надання ЖКП.

Пропозиції та зауваження від громадян і організацій приймалися до 24 липня 2025 року за адресою селища Юрівка або на електронну пошту підприємства. Ознайомитися з детальними розрахунками можна у робочі дні з восьмої до сімнадцятої години.

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