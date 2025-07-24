Местные жители уже почувствовали, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области бьет по кошелькам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронуло Юрковку Павлоградского района, сообщает Politeka.

Как информирует КП "Юриевские ЖКУ", поселковый совет сообщил о планах по корректировке стоимости ЖКУ.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области повлияет на централизованное водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами.

Изменения объясняют удорожанием энергоносителей, материалов и реагентов, а также коррекцией производственных затрат. Поэтому проект новых расценок существенно отличается от действующих цен.

К примеру, для населения стоимость централизованного водоснабжения увеличится с 53 гривен за кубометр до 69, что составляет более 30 процентов. Централизованный водоотвод также вырастет со 164 до 187 грн за кубометр.

Аналогично изменится стоимость для бюджетных организаций и других потребителей. Что касается управления бытовыми отходами, то здесь самый большой рост и сбор мусора для населения.

Цена приема и размещения мусора на полигоне вырастет в три раза. Эти же тенденции коснутся и бюджетных, и других организаций. Важно, что расценки рассчитаны на основе экономически обоснованных затрат предприятия с учетом плановых показателей работы.

Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области является необходимым шагом для обеспечения стабильности и качества предоставления ЖКУ.

Предложения и замечания от граждан и организаций принимались до 24 июля 2025 по адресу поселка Юровка или на электронную почту предприятия. Ознакомиться с подробными расчетами можно в рабочие дни с восьми до семнадцати часов.

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