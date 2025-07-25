Робота для пенсіонерів в Дніпрі є можливістю залишатися активними, забезпеченими та корисними в будь-якому віці.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі представлена одразу кількома актуальними вакансіями у транспортній, торговельній та технічній сферах, повідомляє Politeka.

Компанія DriveMe шукає водіїв для роботи на власному автопарку, співпрацюючи зі службами Uklon та Bolt. Адреса — проспект Олександра Поля, 50Д. Обіцяють виплати до 65% від каси, гнучкий графік, авто з автоматичною або механічною коробкою передач, навчання та оформлення без зволікань. Заробіток — 35–40 тисяч гривень щомісяця.

Для кандидатів важливо мати права (від 9 місяців) і смартфон. Досвід не є критерієм, головне — бажання.

Друга вакансія — продавець-консультант у мережі магазинів Hop Hey, яка належить до Групи компаній «Море пива». Пропонуються зручні локації по всьому Дніпру: Калинова, Слобожанський, Робоча, Хмельницького, Передова та інші. Оплата — 24–28 тисяч гривень, бонуси за результативність. Графік: 2/2 або 3/3, зміни з 10:00 до 22:00. Навчання оплачують, кар’єрне зростання — реальне.

Серед вимог — базове знання ПК, бажання спілкуватися з клієнтами, доброзичливість та активність. Досвід у торгівлі буде плюсом, але не обов’язковим.

Третя пропозиція — господарський працівник у компанії EDS Ukraine, що спеціалізується на виробництві електрощитового обладнання. Місце роботи — район Придніпровськ (смт Чаплі). Графік: 4 дні на тиждень, з 8:00 до 17:00. Обов’язки: прибирання території, винесення сміття, полив, боротьба з ожеледицею, контроль за станом інструментів. Заробітна плата — 15 000 гривень, доставка до місця праці службовим транспортом.

Усі три компанії розглядають кандидатури пенсіонерів, студентів, ветеранів і людей з інвалідністю. Робота для пенсіонерів в Дніпрі — це можливість залишатися активними, забезпеченими та корисними в будь-якому віці.

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