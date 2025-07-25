Работа для пенсионеров в Киеве является возможностью оставаться активными, обеспеченными и полезными в любом возрасте.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена несколькими актуальными вакансиями в транспортной, торговой и технической сферах, сообщает Politeka.

Компания DriveMe ищет водителей для работы на собственном автопарке, сотрудничая со службами Uklon и Bolt . Адрес - проспект Александра Поля, 50Д. Обещают выплаты до 65% от кассы, гибкий график, авто с автоматической или механической коробкой передач, обучение и оформление без промедления. Заработок - 35-40 тысяч гривен ежемесячно.

Для кандидатов важно иметь права (от 9 месяцев) и смартфон. Опыт не является критерием, главное – желание.

Вторая вакансия — продавец-консультант в сети магазинов Hop Hey , которая принадлежит Группе компаний «Море пива». Предлагаются удобные локации по всему Днепру: Калиновая, Слобожанская, Рабочая, Хмельницкого, Передова и другие. Оплата - 24-28 тысяч гривен, бонусы за результативность. График: 2/2 или 3/3, изменения с 10:00 до 22:00. Учения оплачивают, карьерный рост реальный.

Среди требований базовое знание ПК, желание общаться с клиентами, доброжелательность и активность. Опыт в торговле будет плюсом, но не обязательным.

Третье предложение – хозяйственный работник в компании EDS Ukraine , специализирующейся на производстве электрощитового оборудования. Место работы - район Приднепровск (пгт Чапли). График: 4 дня в неделю, с 8:00 до 17:00. Обязанности: уборка территории, вынос мусора, полив, борьба с гололедицей, контроль состояния инструментов. Заработная плата – 15 000 гривен, доставка к месту труда служебным транспортом.

Все три компании рассматривают кандидатуры пенсионеров, студентов, ветеранов и людей с инвалидностью. Работа для пенсионеров в Днепре – это возможность оставаться активными, обеспеченными и полезными в любом возрасте.

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