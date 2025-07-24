Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося, перш за все, Глухова, повідомляє Politeka.

Міська рада офіційно повідомила про зміну тарифів на маршрутках міста, що зумовлено економічними факторами та ініціативою місцевих перевізників.

Вони звернулися до влади із проханням підняти ціну квитків у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати і зростанням вартості пального та запчастин. Виконавчий комітет підтримав цю ініціативу і ухвалив відповідне рішення.

З 1 травня 2025 року у Глухові вже діють нові тарифи на окремих маршрутах. Ці зміни зачепили тих, хто щодня користується громадським транспортом і тепер за дорослий квиток доведеться платити 15 гривень, а для дітей шкільного віку - 10.

Зміни торкнулися маршрутів, якими керують перевізники Дмитренко Олександр та Буйда Наталія. Тож подорожчання проїзду в Сумській області відображає не лише місцеві економічні умови, але й загальну тенденцію по всій країні.

Перевізники пояснюють, що без зростання тарифів неможливо утримувати транспорт у робочому стані і гарантувати регулярність рейсів. Пальне стає більш вартісним, запчастини теж, а зарплати водіям теж мають бути на доволі високому рівні.

Подорожчання проїзду в Сумській області стало неминучим кроком, адже економічні умови в країні за останні роки дуже змінилися. Хоча для пасажирів це нововведення і не є приємним сюрпризом, влада і перевізники запевняють, що якість перевезень залишиться на належному рівні, а графік руху маршруток не постраждає.

Тож місцевим доводиться звикати до того, що платити потрібно більше, хоч це і б'є по гаманцю.

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