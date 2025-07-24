Подорожание проезда в Сумской области стало темой, которая в последнее время беспокоит многих местных жителей.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось, прежде всего, Глухова, сообщает Politeka.

Городской совет официально сообщил об изменении тарифов на маршрутках города, что обусловлено экономическими факторами и инициативой местных перевозчиков.

Они обратились к власти с просьбой поднять цену билетов в связи с ростом минимальной заработной платы и ростом стоимости горючего и запчастей. Исполнительный комитет поддержал эту инициативу и принял решение.

С 1 мая 2025 года в Глухове уже действуют новые тарифы на отдельных маршрутах. Эти изменения коснулись тех, кто каждый день пользуется общественным транспортом и теперь за взрослый билет придется платить 15 гривен, а для детей школьного возраста - 10.

Изменения коснулись маршрутов, которыми управляют перевозчики Дмитренко Александр и Буйда Наталья. Подорожание проезда в Сумской области отражает не только местные экономические условия, но и общую тенденцию по всей стране.

Перевозчики объясняют, что без роста тарифов невозможно удерживать транспорт в рабочем состоянии и гарантировать регулярность рейсов. Горючее становится более стоимостным, запчасти тоже, а зарплаты водителям тоже должны быть на достаточно высоком уровне.

Подорожание проезда в Сумской области стало неизбежным шагом, ведь экономические условия в стране за последние годы сильно изменились. Хотя для пассажиров это нововведение и не приятный сюрприз, власти и перевозчики уверяют, что качество перевозок останется на должном уровне, а график движения маршруток не пострадает.

Так что местным приходится привыкать к тому, что платить нужно больше, хоть это и бьет по кошельку.

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