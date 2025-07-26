Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату житла надаються літнім людям, якщо вони мають статус ВПО.

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі можна оформити на оренду житла, проте така можливість доступна не всім, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату житла надаються літнім людям, якщо вони мають статус ВПО. Подати заяву можна як особисто, так і дистанційно — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Зокрема, ВПО, які проживають у орендованому житлі, можуть звернутися за допомогою разом із власником житла. У разі, якщо житло належить юридичній особі, документи подає лише наймач — тобто особа, яка уклала договір оренди.

Є два способи звернення за субсидією для пенсіонерів у Кривому Розі на оплату житла:

особисте подання документів у сервісному центрі Пенсійного фонду або в Центрі надання адміністративних послуг;

онлайн-оформлення через офіційний вебпортал ПФУ.

Для оформлення необхідно підготувати та подати наступний перелік документів:

чинний договір оренди, підписаний обома сторонами;

заяву від наймача (орендаря);

заяву від наймодавця (власника житла);

довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи;

паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити;

офіційні папери, що підтверджують представництво, якщо заяву подає уповноважена особа;

за потреби — додаткові документи, наприклад: рішення суду, свідоцтво про розлучення, офіційні папери щодо проживання дитини або сплати аліментів.

У разі подання документів онлайн алгоритм дій такий:

Спершу потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, «Дія.Підпису» або іншого способу, що дозволяє підтвердити особу.

Далі слід перейти у розділ «Комунікації з Пенсійним фондом України» та обрати пункт «Заява про надання субсидії на найм житла».

У формі необхідно ввести персональні дані, завантажити скановані копії документів, після чого підписати заяву та договір оренди своїм електронним підписом. У свою чергу, наймодавець також має підписати документи в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Важливий момент — у заяві та договорі оренди мають бути вказані всі члени домогосподарства, які фактично проживають у житлі. Сам об'єкт оренди має бути придатним для проживання.

Після подання заяви її статус можна відстежити в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду — у розділі «Мої звернення». Всі прикріплені документи повинні бути чіткими, збереженими у форматі JPG або PDF, з розміром файлу не більше одного мегабайта. Важливо, щоб назви файлів відповідали їхньому змісту — наприклад, «паспорт», «довідка ВПО» тощо.

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