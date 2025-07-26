Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату жилья предоставляются пожилым людям, если они имеют статус ВПЛ.

Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге можно оформить на аренду жилья, однако такая возможность доступна не всем, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на правительственном портале.

Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату жилья предоставляются пожилым людям, если они имеют статус ВПЛ. Подать заявление можно как лично, так и дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В частности, ВПЛ, проживающие в арендованном доме, могут обратиться за помощью вместе с собственником дома. В случае, если жилье принадлежит юридическому лицу, документы представляет только наниматель — то есть лицо, заключившее договор аренды.

Есть два способа обращения за субсидией для пенсионеров в Кривом Роге на оплату недвижимости:

личное представление документов в сервисном центре Пенсионного фонда или в Центре предоставления административных услуг;

онлайн-оформление через официальный вебпортал ПФУ

Для оформления необходимо подготовить и представить следующий перечень:

действующий договор аренды, подписанный обеими сторонами;

заявление от нанимателя (арендатора) и наймодателя (собственника);

справку о взятии на учет как внутренне перемещенного лица;

паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, банковские реквизиты;

официальные бумаги, подтверждающие представительство, если заявление подает уполномоченное лицо;

при необходимости - дополнительные, например: решение суда, свидетельство о разводе, официальные бумаги по проживанию ребенка или уплаты алиментов.

При подаче онлайн алгоритм действий такой:

Сначала нужно авторизироваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, «Действие. Подписи» или другого способа, позволяющего подтвердить личность.

Далее следует перейти в раздел «Коммуникации с Пенсионным фондом Украины» и выбрать пункт «Заявление о предоставлении субсидии по найму жилья».

В форме необходимо ввести персональные данные, скачать сканированные копии, после чего подписать его и договор аренды своей электронной подписью. В свою очередь наймодатель также должен подписать документы в личном кабинете на портале ПФУ.

Важный момент – в заявлении и договоре аренды должны быть указаны все члены домохозяйства, фактически проживающие в жилье. Сам объект аренды должен пригодиться для проживания.

После подачи его статус можно отследить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда – в разделе «Мои обращения». Все прикрепленные документы должны быть четкими, сохраненными в формате JPG или PDF с размером файла не более одного мегабайта. Важно, чтобы названия файлов соответствовали их содержанию – например, «паспорт», «справка ВПЛ» и т.д.

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