Під час розрахунку житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховується середньомісячний сукупний дохід.

ПФУ надав важливі роз’яснення щодо врахування одноразових грошових виплат під час призначення житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Пояснення з'явилось в Телеграм-каналі ПФУ.

Одне з ключових питань, яке турбує багатьох громадян, особливо пенсіонерів і малозабезпечені родини, стосується матеріальної допомоги на оздоровлення та того, як вона впливає на визначення сукупного доходу домогосподарства.

Під час розрахунку житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховується середньомісячний сукупний дохід усіх членів родини, які мешкають за однією адресою.

До цього доходу включаються різні види грошових надходжень. Серед них — заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії, академічні або соціальні стипендії (крім соціальних стипендій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), а також різноманітні соціальні виплати. При цьому враховуються навіть ті виплати, що здійснюються у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Окрім цього, до сукупного доходу входить допомога по безробіттю, страхові виплати у зв’язку з нещасними випадками або хворобами, перекази коштів з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, дохід від оренди земельних ділянок, прибуток від продажу нерухомого чи рухомого майна, а також інші законні джерела прибутку.

Проте є винятки з цього загального правила. Пенсійний фонд підкреслює, що певні види одноразових виплат не включаються до розрахунку сукупного доходу, якщо вони мають разовий характер і були отримані лише один раз протягом календарного року. Це стосується, зокрема, матеріальної допомоги на оздоровлення, одноразових компенсацій чи виплат, що надаються відповідно до рішень органів державної влади, місцевого самоврядування або роботодавця — незалежно від форми власності підприємства.

Тобто, якщо громадянин отримав одноразову допомогу, наприклад, на лікування, на оздоровлення чи у зв’язку з надзвичайними обставинами — і така виплата не є регулярною — вона не буде врахована при обчисленні середньомісячного доходу, що використовується для призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

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