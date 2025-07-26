Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області анонсувало КП «Юріївські житлово-комунальні послуги» Юріївської селищної ради Павлоградського району, повідомляє Politeka.

Відповідне повідомлення підприємство оприлюднило 15 липня 2025 року, дотримуючись вимог чинного законодавства України, зокрема постанов Кабінету Міністрів №869 та №1031, а також Закону «Про житлово-комунальні послуги».

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосується централізованого водопостачання, водовідведення й управління побутовими відходами. Причини перегляду тарифів — зростання цін на енергоносії, матеріали, реагенти та необхідність актуалізації виробничих витрат з урахуванням реального обсягу наданого обслуговування.

Новий тариф на водопостачання для населення становитиме 69,38 грн/м³ (замість 53,06 грн), для бюджетних установ — 72,69 м³, а для інших категорій — 75,99 м³. Вартість централізованого водовідведення також зміниться: для домогосподарств — 187,53 грн/м³, для організацій — від 196,46 грн до 205,39 м³ залежно від категорії.

У сфері поводження з побутовими відходами вартість збору та вивезення для жителів зросте з 35,00 до 67,86 гривень на одну особу щомісяця. Ціна на розміщення відходів на полігоні для фізичних осіб підвищується з 65,82 до 174,93 м³. Для бюджетних та інших споживачів зміни ще вищі — до 644,91 м³.

Зауваження та пропозиції щодо проєкту приймаються до 24 липня за адресою: вул. Центральна, 89-А, селище Юріївка, або на електронну пошту підприємства. Докладні розрахунки можна переглянути у приміщенні комунального підприємства в робочі години.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати