Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области касается централизованного водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области анонсировало КП "Юриевские жилищно-коммунальные услуги" Юрьевского поселкового совета Павлоградского района, сообщает Politeka.

Соответствующее сообщение предприятие обнародовало 15 июля 2025 года, соблюдая требования действующего законодательства Украины, в частности, постановления Кабинета Министров №869 и №1031, а также Закона «О жилищно-коммунальных услугах».

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области касается централизованного водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами. Причины пересмотра тарифов – рост цен на энергоносители, материалы, реагенты и необходимость актуализации производственных затрат с учетом реального объема предоставленного обслуживания.

Новый тариф на водоснабжение для населения составит 69,38 грн/м³ (вместо 53,06 грн), для бюджетных учреждений – 72,69 м³, а для других категорий – 75,99 м³. Стоимость централизованного водоотвода также изменится: для домохозяйств – 187,53 грн/м³, для организаций – от 196,46 грн до 205,39 м³ в зависимости от категории.

В сфере обращения с бытовыми отходами стоимость сбора и вывоза для жителей вырастет с 35,00 до 67,86 гривень. на одного человека ежемесячно. Цена на размещение отходов на полигоне для физических лиц увеличивается с 65,82 до 174,93 м³. Для бюджетных и других потребителей изменения еще выше – до 644,91 м³.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 24 июля по адресу ул. Центральная, 89-А, поселок Юрьевка или на электронную почту предприятия. Подробные расчеты можно просмотреть в помещении коммунального предприятия в рабочие часы.

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