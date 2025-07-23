У Дніпропетровській області з'явилася нова система оплати за проїзд, тож розповідаємо, на кого це вплине.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області дозволяє пасажирам громадського транспорту в облцентрі розраховуватись без готівки просто зі смартфона, повідомляє Politeka.

Тепер мешканцям не потрібно мати при собі готівку чи бути клієнтом конкретного банку, щоб купити квиток. Достатньо встановити застосунок і мати під рукою картку будь-якого українського банку.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області функціонує на базі міського застосунку «єДніпро». За словами заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, ще з 2017 року місто поступово привчало людей до безготівкових розрахунків.

На той момент використовувались переважно QR-коди, які покривали лише приблизно п’яту частину всієї виручки. Проте наразі облцентр повністю переходить на сучасну модель. З 5 квітня усе обслуговування здійснюється через QR-коди у застосунку «єДніпро».

Таким чином нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області відкриває доступ до сервісу всім без винятку пасажирам, незалежно від того, клієнтом якого банку вони є. Це також дозволяє контролювати грошовий обіг.

Один із тих, хто безпосередньо працював над цим оновленням, заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Роман Ростовський, пояснює, що основною метою проєкту було розширити коло користувачів.

Щоб скористатися сервісом, необхідно лише завантажити «єДніпро» в AppStore або Google Play, пройти коротку реєстрацію за номером телефону, а далі просто сканувати QR-код у салоні автобуса.

Розраховуватися можна банківською карткою, Google Pay, Apple Pay. Після цього електронний квиток з’являється в розділі «Документи». У самому додатку також можна придбати й абонементи на різні періоди. Доступні варіанти на один день, тиждень або цілий місяць.

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