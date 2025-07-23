В Днепропетровской области появилась новая система оплаты за проезд, так что рассказываем, на кого это повлияет.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области позволяет пассажирам общественного транспорта в облцентре рассчитываться без наличных прямо со смартфона, сообщает Politeka.

Теперь жителям не нужно иметь при себе наличные деньги или быть клиентом конкретного банка, чтобы купить билет. Достаточно установить приложение и иметь под рукой карту любого украинского банка.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области функционирует на базе городского приложения «єДніпро». По словам заместителя директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимира Сусленкова, еще с 2017 года город постепенно приучал людей к безналичным расчетам.

В тот момент использовались преимущественно QR-коды, покрывавшие лишь примерно пятую часть всей выручки. Однако в настоящее время облцентр полностью переходит на современную модель. С 5 апреля все обслуживание осуществляется через QR-коды в приложении «єДніпро».

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области открывает доступ к сервису всем без исключения пассажирам, независимо от того, клиентом какого банка они являются. Это также позволяет контролировать денежное обращение.

Один из тех, кто непосредственно работал над этим обновлением, заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» Роман Ростовский объясняет, что основной целью проекта было расширить круг пользователей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо только загрузить «єДніпро» в AppStore или Google Play, пройти краткую регистрацию по телефону, а дальше просто сканировать QR-код в салоне автобуса.

Рассчитываться можно банковской картой, Google Pay, Apple Pay. После этого электронный билет появляется в разделе "Документы". В самом приложении также можно приобрести и абонементы на разные периоды. Доступны варианты на один день, неделю или целый месяц.

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