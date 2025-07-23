Графік відключення газу з 24 липня по 1 серпня у Харківській області передбачає припинення розподілу в окремих населених пунктах Харківського району та частині міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у філії компанії «Газмережі».

24 липня о 10:00 буде тимчасово зупинено подачу газу до селищ Докучаєвське й Рогань, що входять до складу Роганської громади, а також до села Мала Рогань Вільхівської громади. Відновлення постачання заплановане того ж дня з 14:00. Відключення пов’язане з виконанням планових технічних заходів.

Окремо зазначається, що у Харкові до 1 серпня триває масштабна реконструкція газових систем у Слобідському районі, яка розпочалася 21 липня. Це спричиняє відсутність постачання за десятками адрес. Серед них: вулиці Ай-Петринська, Байдарська, Бельбецька, Моцарта, Киргизька, Морозова.

А також: Селекційна, Самаркандська, Яружна, Міцкевича, Леонтовича, Павла Чубинського, Пирятинська, Віктора Гюґо, Скрипаївська, Сокальських, Тяньшаньська, а також проспекти Байрона й Льва Ландау, провулки Кедровий, Імбирний, Самаркандський, Ялтинський, Яружний і проїзд Кедровий.

Споживачів просять врахувати графік відключення газу з 24 липня по 1 серпня та забезпечити безперешкодний доступ працівникам до обладнання для оперативного та безпечного відновлення постачання після завершення всіх робіт.

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