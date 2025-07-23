Графік відключення газу на тиждень 24–30 липня у Волинській області є попереджувальним.

Графік відключення газу на тиждень 24–30 липня у Волинській області включає обмеження постачання для жителів 12 населених пунктів Турійської громади Ковельського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Волинська філія "Газмережі".

Тимчасове припинення подачі ресурсу відбудеться з 10:00 29 липня до 17:00 30 липня.

Причиною припинення є проведення обов’язкових ремонтно-профілактичних заходів. Газу не буде в селах: Туличів, Купичів, Чорніїв, Свинарин, Маковичі, Осекрів, Мочалки, Серкизів, Новий Двір, Ловище, Синявка, Осьмиговичі.

Газовики закликають мешканців перекрити крани перед усіма приладами, що споживають газ, та бути максимально обережними. Після завершення робіт послугу відновлять лише за умови доступу до обладнання в кожному помешканні.

Для оперативного поновлення постачання та дотримання технічних вимог необхідно:

усунути виявлені технічні несправності,

забезпечити доступ працівників до газопроводів і приладів у кожному домоволодінні,

переконатися, що встановлене обладнання відповідає проєкту газифікації,

мати наявні акти первинної чи періодичної перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів.

Графік відключення газу на тиждень 24–30 липня у Волинській області є попереджувальним, аби громадяни могли вчасно підготуватися та дотриматися вимог безпеки.