Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Харківській області створено для підвищення надійності інфраструктури.

Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Харківській області буде введено через проведення планових ремонтних робіт, що відбудуться з 8:00 до 19:00, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Харківобленерго та Люботинській міській територіальній громаді.

Без світла залишаться мешканці низки вулиць: Душкіна, Франтішека Крала, Архітектора Альошина (ПЛ 0,4 кВ), а також будинки на Косарєва, Індустріальному, Бекетова, Олександрівському, Косіора, Михайла Водяного, Молодіжній, Генерала Момота, Верстатобудівній, Миру, 12-го Квітня, Біблика та Таджицькій.

Також повідомляємо, що 25 липня з 09:00 до 16:00 заплановане відключення електроенергії у Харківському районі, зокрема в місті Люботин (вул. Медвежий) та селищах Мищенки, Нестеренки, Смородське, Манченки, Травневе і Ударне. Ці заходи потрібні для забезпечення безпеки і якісного обслуговування електромереж.

Мешканців просять заздалегідь подбати про резервне живлення побутової техніки і необхідні запаси води та продуктів. Після завершення робіт подача електрики буде відновлена у повному обсязі.

Нагадуємо, що графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Харківській області створено для підвищення надійності інфраструктури, тому прохання з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Слідкуйте за оновленнями та будьте готові до змін у постачанні електроенергії у зазначені дні.

Більше деталей можна дізнатися, відвідавши офіційні ресурси.

До слова, у Харкові також повідомляли про відключення газу через масштабну реконструкцію, яка торкнеться десятків вулиць.

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