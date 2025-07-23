Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Запорізькій області важливо враховувати, щоб уникнути незручностей.

Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Запорізькій області опубліковано для інформування мешканців про планові ремонтні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Протягом цього періоду у різних населених пунктах регіону будуть тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з модернізацією та ремонтом обладнання.

Так, 24 липня без світла залишаться села Лемешинське, Новоселище, Червоний Яр, Івангород, а також населений пункт Надія з окремими вулицями, де заплановані роботи з 9:00 до 17:00. 25 числа заплановані знеструмлення у селах Степне та Розумівка — тут відключення охоплять більшість вулиць у проміжок з 9:00 до 16:00. На цей же день заплановано роботи у Новому Запоріжжі, Новопетрівці, Відрадному.

Продовжуючи графік, 28 числа ремонт торкнуться сіл Новосергіївка, Смоляне, Уділенське, Долинське, а також вулиць Нижньої Хортиці, де світло відключатиметься з 9:00 до 17:00. 29 липня тимчасові перебої очікуються у Новопетрівці, селі Біленьке, Канівське, Лисогірка, Червонодніпровка.

Завершується тиждень 30 числа відключеннями у селі Світанок на вулиці Першотравневій, де ремонт електрообладнання заплановано з 9:00 до 17:00.

Графік відключення світла на тиждень 24-30 липня в Запорізькій області важливо враховувати, щоб уникнути незручностей через тимчасове припинення електропостачання. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до знеструмлень та планувати свої справи з урахуванням цих робіт. Області рекомендують звертатися до місцевих енергетичних служб для уточнення деталей та оперативного отримання оновлень щодо відновлення електропостачання.

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