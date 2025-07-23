График отключения света на неделю 24-30 июля в Запорожской области важно учитывать во избежание неудобств.

График отключения света на неделю 24-30 июля в Запорожской области опубликован для информирования жителей о плановых ремонтных работах на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В этот период в разных населенных пунктах региона будут временные перебои с электроснабжением в связи с модернизацией и ремонтом оборудования.

24 июля без света останутся села Лемешинское, Новоселище, Красный Яр, Ивангород, а также населенный пункт Надежда с отдельными улицами, где запланированы работы с 9:00 до 17:00. 25 числа запланированы обесточивание в селах Степное и Умовка - здесь отключения охватят большинство улиц в промежуток с 9:00 до 16:00. В этот же день запланированы работы в Новом Запорожье, Новопетровке, Отрадном.

Продолжая график, 28 числа ремонт коснутся деревень Новосергеевка, Смоляное, Удиленское, Долинское, а также улиц Нижней Хортицы, где свет будет отключаться с 9:00 до 17:00. 29 июля временные перебои ожидаются в Новопетровке, селе Беленькое, Каневское, Лысогорка, Красноднепровка.

Завершается неделя 30 числа отключениями в селе Рассвет на улице Первомайской, где ремонт электрооборудования запланирован с 9:00 до 17:00.

График отключения света на неделю 24-30 июля в Запорожской области важно учитывать во избежание неудобств из-за временного прекращения электроснабжения. Жителям советуют заранее подготовиться к обесточениям и планировать свои дела с учетом этих работ. Области рекомендуют обращаться в местные энергетические службы для уточнения деталей и оперативного получения обновлений по восстановлению электроснабжения.

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