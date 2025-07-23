На Івано-Франківщині перекриють рух транспорту через масштабні роботи на окремій смузі дороги, тому важливо знати всі деталі, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

З 4 серпня 2025 року на Івано-Франківщині перекриють рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський у районі кілометра 56+648. Про це офіційно повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

На Івано-Франківщині перекриють рух транспорту через початок активної фази ремонтних робіт, у межах яких заплановано демонтаж застарілого мосту та встановлення нових модульних конструкцій. Ці сучасні мости були передані Японією в рамках міжнародної співпраці між Агентством відновлення України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Таке технічне рішення дозволить значно пришвидшити процес відновлення транспортного з'єднання на важливому маршруті.

На час проведення робіт буде організовано офіційний об’їзд. Транспортні засоби спрямовуватимуть на маршрут, що проходить через такі населені пункти: село Криворівня (на ділянці км 48+032 дороги Р-24), далі – дорогою Р-62 через села Верхній Ясенів, Усть-Путила та Старі Кути, потім дорогою Р-20 через місто Косів (км 160+068), і знову на Р-24 у місті Косів (км 76+223), з виїздом до села Яворів і поверненням до основної ділянки дороги Р-24 на км 56+648.

Для зручності водіїв та забезпечення безпеки дорожнього руху, на об’їзних маршрутах обіцяють встановити необхідні інформаційні знаки, а також тимчасові схеми організації дорожнього пересування. Всі роботи з облаштування об’їзду координуватимуться профільними службами.

Водіям та перевізникам рекомендують заздалегідь врахувати ці зміни у своїх маршрутах та стежити за офіційними оновленнями щодо завершення ремонтних робіт.

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