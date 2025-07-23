Робота для пенсіонерів у Харкові залишається актуальною темою, адже дедалі більше людей пенсійного віку шукають можливість залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає, що в місті з'явилися нові цікаві можливості, що можуть стати в нагоді для літніх людей, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошенняна сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові не обмежується лише доглядом або підсобними функціями.

Наприклад, комунальне підприємство «Харківміськліфт» шукає електромеханіків ліфтів. Заробітна плата коливається від 14000 до 40000 гривень, а до неї ще додається відсоткова надбавка.

Хоча технічна спеціалізація це не найпростіший варіант, та тут передбачено навчання за рахунок підприємства. Графік класичний: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00.

Інша вакансія, яку пропонують у облцентрі - охоронець. Тут ставка 14000 гривень, з графіком 2 через 2 з 8:00 до 22:00. Попри те, що досвід у сфері охорони бажаний, роботодавець готовий навчити новачків.

Головне тут бути уважним, відповідальним і готовим забезпечувати безпеку в магазині. В обов’язки входить контроль на вході, охорона товарів, покупців і персоналу, а також вміння спокійно вирішувати конфлікти.

Ще один варіант, що точно зацікавить старших людей, які мають добре серце - це позиція соціального робітника. Така робота для пенсіонерів у Харкові передбачає допомогу літнім людям на дому. Заробітна плата на рівні 9500 гривень, і це непоганий варіант для тих, хто хоче залишатися активним.

Потрібно вміти спілкуватися, бути терплячим і щирим. Обов’язки включають приготування їжі, закупівлю продуктів, прибирання, супровід до лікарів та іншу побутову допомогу. Графік класичний: з понеділка по п’ятницю, вихідні вільні. Все організовано в межах Основ’янського району, що зручно для місцевих жителів.

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