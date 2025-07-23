У зв’язку з проведенням технічних робіт на залізничній інфраструктурі Київської області введено новий графік руху поїздів в Києві.

Новий графік руху поїздів в Києві стосується приміських електропоїздів та окремих популярних маршрутів, якими користуються містяни та гості столиці, повідомляє Politeka.net.

Попередження про зміни оголосила "Укрзалізниця" в своєму

Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням технічних робіт на залізничній інфраструктурі Київської області, в період до 31 липня 2025 року відбудуться тимчасові зміни. Тому вводиться новий графік руху поїздів в Києві. Зміни торкнуться як часу відправлення, так і прибуття, тому пасажирам варто уважно ознайомитися з оновленим розкладом.

Зокрема, на цей період вводиться новий графік руху поїздів в Києві :

№ 6671, що слідує за маршрутом Святошин — Немішаєве, відправлятиметься о 08:19 та прибуватиме о 08:58. Це на 13 хвилин пізніше від звичного часу відправлення (08:06) та на 12 хвилин пізніше від звичайного часу прибуття (08:46).

№ 6672, що курсує у зворотному напрямку — Клавдієво — Святошин, вирушатиме о 07:20 і прибуватиме до кінцевої станції о 08:07. У порівнянні зі звичним графіком, це на 11 хвилин пізніше відправлення (було 07:09) та на 11 хвилин пізніше прибуття (було 07:56).

№ 6676 за маршрутом Немішаєве — Святошин вирушатиме о 09:10 замість звичних 08:56, а прибуватиме о 10:00 — що на 24 хвилини пізніше від попереднього часу прибуття (09:36).

Пасажирів просять завчасно планувати свої поїздки з урахуванням оновленого розкладу. У разі потреби детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті Укрзалізниці або звернувшись до кас і довідкових служб вокзалів. Зміни є тимчасовими і після завершення робіт графік руху буде відновлено за старим розкладом.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Києві: де готові платити від 40 000 гривень навіть без досвіду.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: люди похилого віку можуть отримати підтримку, проте не всі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Києві: українців попередили про нові ціни.