Робота для пенсіонерів у Полтаві представлена кількома перспективними напрямками, які дозволяють отримувати стабільний дохід та відчувати підтримку роботодавців.

З’явилися цікаві пропозиції для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Полтаві, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік пропозицій надає сайт work.ua.

Однією з популярних вакансій є водій таксі у компанії Way Up Drive. Працівникам пропонують керування авто з автопарку компанії, яка має ліцензію на перевезення пасажирів. Для старту достатньо мати водійське посвідчення з досвідом від року, смартфон і бажання працювати.

Заробіток сягає 30-35 тисяч гривень, при цьому водій отримує до 65% від каси та чайові. Виплати здійснюються щодня, а авто компанії к30 омфортні, економічні і застраховані. Окрім того, працівникам забезпечують ремонт техніки, швидку заміну машини у разі потреби, а також підтримку 24/7.

Ще одна цікава пропозиція — швачка на пошиття весільних суконь від ФОП Саєнко Я. В. Тут офіційне оформлення не обов’язкове, а зарплата залежить від виробітку — від 25 до 35 тисяч гривень. Виробництво розташоване у центрі міста, використовують сучасне обладнання. Готові навчати навіть тих, хто не має досвіду у весільному пошитті, а колектив характеризується дружелюбністю.

Також серед варіантів — робота молодшим оператором (заправником) на АЗК OKKO. Посада передбачає обслуговування клієнтів, заправку автомобілів та підтримання порядку. Тут гарантують офіційне працевлаштування, медичне страхування, своєчасну зарплату та оплачувану відпустку. В компанії цінують відповідальність і прагнення докладати зусилля заради країни.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтаві представлена кількома перспективними напрямками, які дозволяють отримувати стабільний дохід та відчувати підтримку роботодавців. Усі вакансії орієнтовані на комфортні умови, гнучкий графік і можливість навчання.

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