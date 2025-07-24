Работа для пенсионеров в Полтаве представлена несколькими перспективными направлениями, позволяющими получать стабильный доход и чувствовать поддержку работодателей.

Появились интересные предложения для ищущих работу для пенсионеров в Полтаве, сообщает Politeka.

Актуальный перечень предложений предоставляет сайт work.ua.

Одной из популярных вакансий водитель такси в компании Way Up Drive. Работникам предлагают вождение авто из автопарка компании, имеющей лицензию на перевозку пассажиров. Для старта достаточно иметь водительское удостоверение с опытом от года, смартфон и желание работать.

Заработок составляет 30-35 тысяч гривен, при этом водитель получает до 65% от кассы и чаевые. Выплаты производятся ежедневно, а авто компании комфортны, экономичны и застрахованы. Кроме того, работникам обеспечивают ремонт техники, быструю замену машины в случае необходимости, а также поддержку 24/7.

Еще одно интересное предложение — швея на пошив свадебных платьев от ФЛП Саенко Я. В. Здесь официальное оформление не обязательно, а зарплата зависит от выработки - от 25 до 35 тысяч гривен. Производство расположено в центре города, используется современное оборудование. Готовы обучать даже тех, кто не имеет опыта в свадебном пошиве, а коллектив характеризуется дружелюбием.

Также среди вариантов работа младшим оператором (заправщиком) на АЗК OKKO. Должность предусматривает обслуживание клиентов, заправку автомобилей и поддержание порядка. Здесь гарантируют официальное трудоустройство, медицинское страхование, своевременную зарплату и оплачиваемый отпуск. В компании ценят ответственность и стремление прилагать усилия ради страны.

Итак, работа для пенсионеров в Полтаве представлена несколькими перспективными направлениями, позволяющими получать стабильный доход и чувствовать поддержку работодателей. Все вакансии ориентированы на комфортные условия, гибкий график и возможность обучения.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве: переселенцам облегчат жизнь, появится полезное нововведение.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.