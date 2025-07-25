Робота для пенсіонерів у Києві представлена у різних сферах, що дозволяє обрати варіант відповідно до навичок і побажань.

В Україні зростає попит на роботу для пенсіонерів у Києві в різних сферах, зокрема у роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та харчовому виробництві, повідомляє Politeka.

Атуальний перелік вакансій надає сайт work.ua.

Мережа супермаркетів «ЕКО маркет» шукає обвалювальника м’яса з можливістю працевлаштування навіть для людей з мінімальним досвідом, студентів та ветеранів. Основні обов’язки включають жилування туш, виготовлення м’ясних напівфабрикатів та контроль якості продукції. Компанія пропонує офіційне оформлення, навчання, п’ятиденний робочий тиждень і стабільну зарплату від 21 000 гривень.

Також у ресторанах і службах доставки «Япіко» відкриті вакансії посудомийників та прибиральників кухні. Графік гнучкий, а серед переваг – безкоштовний обід, корпоративні знижки, виплата без штрафів та підтримка колективу. Тут готові взяти на роботу студентів, пенсіонерів і людей з інвалідністю, створюючи комфортні умови для роботи.

Крім того, торговельна мережа NOVUS запрошує продавців продовольчих товарів. Для кандидатів важлива комунікабельність, відповідальність та бажання розвиватися. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату від 21 200 до 25 400 гривень, безкоштовне харчування та допомогу з житлом для іногородніх.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві представлена у різних сферах, що дозволяє обрати варіант відповідно до навичок і побажань. Відповідальні роботодавці пропонують підтримку, офіційне оформлення та стабільний дохід, що робить ці вакансії привабливими для людей старшого віку.

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