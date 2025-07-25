Работа для пенсионеров в Киеве представлена в разных сферах, что позволяет выбрать вариант в соответствии с навыками и пожеланиями.

В Украине растет спрос на работу для пенсионеров в Киеве в разных сферах, в частности, в розничной торговле, гостинично-ресторанном бизнесе и пищевом производстве, сообщает Politeka.

Атуальный перечень вакансий предоставляет сайт work.ua.

Сеть супермаркетов «ЭКО маркет» ищет обвалщика мяса с возможностью трудоустройства даже для людей с минимальным опытом, студентов и ветеранов. Основные обязанности включают в себя жилирование туш, изготовление мясных полуфабрикатов и контроль качества продукции. Компания предлагает официальное оформление, обучение, пятидневную рабочую неделю и стабильную зарплату от 21 000 гривен.

Также в ресторанах и службах доставки «Япико» открыты вакансии посудомоечников и уборщиков кухни. График гибкий, а среди преимуществ – бесплатный обед, корпоративные скидки, выплата без штрафов и поддержка коллектива. Здесь готовы принять на работу студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью, создавая комфортные условия для работы.

Кроме того, торговая сеть NOVUS приглашает продавцов продовольственных товаров. Для кандидатов важна коммуникабельность, ответственность и желание развиваться. Компания гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату от 21200 до 25400 гривен, бесплатное питание и помощь с жильем для иногородних.

Итак, работа для пенсионеров в Киеве представлена в разных сферах, что позволяет выбрать вариант в соответствии с навыками и пожеланиями. Ответственные работодатели предлагают поддержку, официальное оформление и стабильный доход, что делает эти вакансии привлекательными для людей постарше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения