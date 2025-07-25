Дефіцит продуктів у Львівській області, як і в інших регіонах, може найближчим часом суттєво вплинути на вартість житнього хліба, повідомляє Politeka.

Про це говорить директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

В Україні спостерігається різке скорочення запасів жита, що вже призводить до подорожчання борошна та ставить під загрозу стабільність ринку.

Як заявив Рибчинський, цьогорічні втрати пов’язані з кількома факторами. Найбільше проблем викликає небажання аграріїв сіяти низьковрожайні культури, оскільки врожайність жита значно поступається пшениці. Це робить вирощування менш прибутковим, а отже, нецікавим для більшості фермерів.

Крім того, значну роль відіграє скорочення імпорту з Білорусі. Раніше саме звідти постачали значну частину сировини для вітчизняних пекарень. Після майже повного припинення таких поставок, українське виробництво опинилося перед гострою нестачею. Водночас частина борошна нині надходить із Польщі та країн Балтії, однак ціни на нього істотно вищі.

За останній рік вартість тонни жита зросла вдвічі, а ціна борошна перевищила 20 тисяч гривень. Через це буханець житнього хліба в супермаркетах може коштувати від 40 до 50 гривень. У перспективі можливе тимчасове припинення випуску таких виробів окремими підприємствами — через нерентабельність.

Попри складну ситуацію, експерти вважають, що високі закупівельні ціни можуть змінити підхід до вирощування жита. Якщо тренд збережеться, у сезоні 2026–2027 аграрії поступово повернуться до цієї культури. Але протягом 2025 року ринок, імовірно, переживатиме глибоку кризу, зокрема й дефіцит продуктів у Львівській області.

Джерело: interfax

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