В течение 2025 года рынок предположительно будет переживать дефицит продуктов во Львовской области.

Дефицит продуктов во Львовской области, как и других регионах, может в ближайшее время существенно повлиять на стоимость ржаного хлеба, сообщает Politeka.

Об этом говорит директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

В Украине наблюдается резкое сокращение запасов ржи, что приводит к удорожанию муки и ставит под угрозу стабильность рынка.

Как заявил Рыбчинский, потери этого года связаны с несколькими факторами. Больше всего проблем вызывает нежелание аграриев сеять низкоурожайные культуры, поскольку урожайность ржи значительно уступает пшенице. Это делает выращивание менее прибыльным, а значит, неинтересным для большинства фермеров.

Кроме того, значительную роль играет сокращение импорта из Белоруссии. Раньше именно оттуда поставляли значительную часть сырья для отечественных пекарен. После почти полного прекращения таких поставок украинское производство оказалось перед острой нехваткой. В то же время часть муки сейчас поступает из Польши и стран Балтии, однако цены на нее существенно выше.

За последний год стоимость тонны ржи выросла вдвое, а цена муки превысила 20 тысяч гривен. Поэтому буханка ржаного хлеба в супермаркетах может стоить от 40 до 50 гривен. В перспективе возможно временное прекращение выпуска таких изделий отдельными предприятиями из-за нерентабельности.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты считают, что высокие закупочные цены могут изменить подход к выращиванию ржи. Если тренд сохранится, в сезоне 2026-2027 аграрии постепенно вернутся к этой культуре. Но в течение 2025 года рынок предположительно будет переживать глубокий кризис, в том числе и дефицит продуктов во Львовской области.

Источник: interfax

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