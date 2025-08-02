Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що у роботодавці часто розглядають кандидатури людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Дніпрі наразі представлена багатьма цікавими варіантами. Один з них - продавець-консультант у мережі Hop Hey. Тут обіцяють зарплату від 24 000 до 28 000 гривень.

Платять двічі на місяць, до того ж є можливість отримати бонуси за перевиконання планів. Графік можна обрати з кількох варіантів: три через три або два через два, зміна з 10:00 до 22:00. Важливо й те, що магазин можна обрати поруч із домом, а у разі непередбачуваних ситуацій забезпечують розвозку на таксі.

Для кандидатів важливо мати хоча б базові навички спілкування, бути активними й доброзичливими. Знання комп’ютера на рівні користувача буде достатньо. Якщо є досвід у торгівлі, це буде плюсом.

Ще один варіант - робота для пенсіонерів у Дніпрі торговим представником із власним авто у компанії DUS Level. Тут платять від 40 тисяч. Є ставка та відсотки. Обов’язки передбачають щоденне відвідування торгових точок, продажі за вже існуючою клієнтською базою, контроль заборгованості й розвиток території.

Ще одна позиція, яка точно припаде до душі людям, які цінують порядок і люблять, щоб усе було чисто - вакансія прибиральниці в магазині техніки, що розташований у Мост-Сіті. Зарплату обіцяють на рівні 6500 гривень.

Графік: два через два, з 8:00 до 14:00. Завдання прості та зрозумілі. Потрібно прибирати торговий зал і підсобки, приходити вчасно, бути уважним й відповідальним. Офіційне працевлаштування і вчасні виплати гарантовані, також надають форму і все необхідне для прибирання.

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