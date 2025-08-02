Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что в работодатели часто рассматривают кандидатуры людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Днепре представлена многими интересными вариантами. Один из них – продавец-консультант в сети Hop Hey. Здесь обещают зарплату от 24000 до 28000 гривен.

Платят дважды в месяц, к тому же есть возможность получить бонусы за перевыполнение планов. График можно выбрать из нескольких вариантов: три через три или два через два, изменение с 10:00 до 22:00. Важно и то, что магазин можно выбрать рядом с домом, а в случае непредвиденных ситуаций обеспечивают развозку на такси.

Для кандидатов важно иметь хотя бы базовые навыки общения, быть активными и дружелюбными. Знания компьютера на уровне пользователя будет достаточно. Если есть опыт торговли, это будет плюсом.

Еще один вариант – работа для пенсионеров в Днепре торговым представителем с личным авто у компании DUS Level. Здесь платят от 40 тысяч. Есть ставка и проценты. Обязанности предусматривают ежедневное посещение торговых точек, продажи уже существующей клиентской базы, контроль задолженности и развитие территории.

Еще одна позиция, которая точно придется по душе людям, которые ценят порядок и любят, чтобы все было чисто – вакансия уборщицы в магазине техники, расположенном в Мост-Сити. Зарплату обещают на уровне 6500 гривен.

График: два через два, с 8:00 до 14:00. Задачи простые и понятные. Нужно убирать торговый зал и подсобки, приходить вовремя, быть внимательным и ответственным. Официальное трудоустройство и своевременные выплаты гарантированы, также придают форму и все необходимое для уборки.

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