Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається доволі актуальним питанням, адже чимало людей поважного віку прагнуть залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає, що у місті дедалі частіше можна побачити вакансії, які орієнтовані не лише на молодь, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжі є у різних сферах: від спілкування з клієнтами до фізичної праці.

Одна з найпоширеніших позицій - продавець-касир. У центрі міста шукають працівника на ставку 750 гривень за зміну, що на місяць складає близько 15 тисяч гривень. Працювати потрібно по змінному графіку: 4 дні через 2 або 3 через 2 з 08:00 до 20:00.

Вимоги прості. Потрібна охайність, ввічливість і базове розуміння того, як поводитись на касі. До речі, роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування і забезпечення всіма необхідними матеріалами.

Ще одна хороша можливість - позиція охоронця. У мережі «Сільпо» готові взяти не лише молодих, а й досвідчених людей, які мають бажання підтримувати порядок.

Основні переваги тут: стабільна зарплата, гнучкий графік, можливість працювати неповний день і приємні бонуси, як-от знижки на продукцію власного виробництва. Також допомагають адаптуватися у команді.

Є також менш популярні, проте доступні пропозиції. Наприклад, робота для пенсіонерів у Запоріжжі асфальтобетонщиком в районі Бабурка. Зарплата стартує з 12 тисяч гривень. Графік передбачає зайнятість з 08:00 до 17:00, хоча можливі зміни через погодні умови.

Досвід не вимагається, а обов’язки включають укладання асфальтобетону, вирівнювання покриття та контроль якості. Фізично ця праця може бути складнішою, але деяким людям у віці важливо саме активне навантаження.

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