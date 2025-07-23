Работа для пенсионеров в Запорожье остается довольно актуальным вопросом, ведь многие люди преклонного возраста стремятся оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Запорожье предполагает, что в городе все чаще можно увидеть вакансии, ориентированные не только на молодежь, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье есть в разных сферах: от общения с клиентами до физического труда.

Одна из самых распространенных позиций - продавец-кассир. В центре города ищут работника на ставку 750 гривен за смену, что в месяц составляет около 15 тысяч гривен. Работать нужно по сменному графику: 4 дня через 2 или 3 через 2 с 08:00 до 20:00.

Требования просты. Нужна аккуратность, вежливость и базовое понимание того, как вести себя на кассе. Кстати, работодатель обещает официальное трудоустройство и обеспечение всеми необходимыми материалами.

Еще одна хорошая возможность – позиция охранника. В сети «Сільпо» готовы взять не только молодых, но и опытных людей, желающих поддерживать порядок.

Основные преимущества здесь: стабильная зарплата, гибкий график, возможность работать неполный день и приятные бонусы, например скидки на продукцию собственного производства. Также помогают приспособиться в команде.

Есть также менее популярные, но доступные предложения. К примеру, работа для пенсионеров в Запорожье асфальтобетонщиком в районе Бабурка. Зарплата стартует с 12 тысяч гривен. График предусматривает занятость с 08:00 до 17:00, хотя возможны изменения из-за погодных условий.

Опыт не требуется, а обязанности включают укладку асфальтобетона, выравнивание покрытия и контроль качества. Физически этот труд может быть сложнее, но некоторым людям в возрасте важна самая активная нагрузка.

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