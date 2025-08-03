Дефіцит продуктів у Миколаєві та інших регіонах може посилитися, якщо не будуть вжиті заходи для стабілізації внутрішнього постачання.

Дефіцит продуктів у Миколаєві може незабаром зачепити й молочний сегмент, адже в Україні прогнозують новий виток подорожчання молока, повідомляє Politeka.

Основні причини – відновлення експорту до Європейського Союзу та внутрішня нестача сировини. Така ситуація створює ризик для стабільності національного ринку харчових товарів.

За інформацією AgroReview, українські підприємства отримали розширені квоти на експорт молочних товарів до країн ЄС. Після цього почалося активне відновлення постачання продукції, що призвело до утворення помітного дефіциту сировини всередині країни. Через це переробні заводи змушені шукати вигідніші пропозиції для закупівель, що також впливає на формування цінової політики.

Аналітики зазначають, що попри зростання прибутковості у виробників, ціни на молоко-сировину демонструють постійну тенденцію до підвищення. На цьому тлі активно дорожчає й вершкове масло, що посилює загальний ціновий тиск. За прогнозами, у серпні закупівельна вартість молока знову зросте, якщо попит на біржову молочну продукцію не зменшиться.

Станом на 14 липня середня вартість пляшки «Яготинське 2,6%» (900 мл) складає 59,39 грн, що майже на 5 гривень дорожче порівняно з червнем. У Megamarket ціна сягає 64,5 грн, в Auchan – 56,3, Metro – 58,76, а Novus – 57,99. Інша популярна марка – «Простонаше 1%» – коштує в середньому 53,56 грн, хоча у Metro її можна знайти за 49,82 грн, а у Megamarket – за 57,3.

Експерти вважають, що ситуація із цінами – лише початок більш масштабного тренду. Дефіцит продуктів у Миколаєві та інших регіонах може посилитися, якщо не будуть вжиті заходи для стабілізації внутрішнього постачання молочної сировини.

Джерело: AgroReview

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