Дефицит продуктов в Николаеве и других регионах может усилиться, если не будут приняты меры по стабилизации внутренней поставки.

Дефицит продуктов в Николаеве может в скором времени затронуть и молочный сегмент, ведь в Украине прогнозируют новый виток удорожания молока, сообщает Politeka.

Основные причины – возобновление экспорта в Европейский Союз и внутренняя нехватка сырья. Такая ситуация создает риск стабильности национального рынка продовольственных товаров.

По информации AgroReview, украинские предприятия получили расширенные квоты на экспорт молочных товаров в страны ЕС. После этого началось активное возобновление поставок продукции, что привело к образованию заметного дефицита сырья внутри страны. Поэтому перерабатывающие заводы вынуждены искать более выгодные предложения для закупок, что также влияет на формирование ценовой политики.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост доходности у производителей, цены на молоко-сырье демонстрируют постоянную тенденцию к повышению. На этом фоне активно дорожает и сливочное масло, усиливающее общее ценовое давление. По прогнозам, в августе закупочная стоимость молока снова возрастет, если спрос на биржевую молочную продукцию не снизится.

По состоянию на 14 июля средняя стоимость бутылки Яготинское 2,6% (900 мл) составляет 59,39 грн, что почти на 5 гривен дороже по сравнению с июнем. В Megamarket цена достигает 64,5 грн, Auchan – 56,3, Metro – 58,76, а Novus – 57,99. Другая популярная марка – «Простонаше 1%» – стоит в среднем 53,56 грн, хотя у Metro ее можно найти за 49,82 грн, а у Megamarket – за 57,3.

Эксперты считают, что ситуация с ценами – только начало более масштабного тренда. Дефицит продуктов в Николаеве и других регионах может усилиться, если не будут приняты меры по стабилизации внутренней поставки молочного сырья.

Источник: AgroReview

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