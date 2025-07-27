Гуманітарна допомога для пенсіонерів і ВПО у Полтаві та області спрямована там на комплексну підтримку фізичного та психічного здоров’я.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів і ВПО у Полтаві та області надається благодійним фондом "Карітас" у Соціально-реабілітаційному центрі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Усі послуги, які надаються в центрі, є безкоштовними для його відвідувачів. Гуманітарна допомога для пенсіонерів і ВПО у Полтаві та області спрямована там на комплексну підтримку фізичного та психічного здоров’я, а також на соціалізацію літніх людей через творчість і спілкування.

Серед послуг, доступних у соціально-реабілітаційному центрі:

Первинний медичний моніторинг стану здоров’я.

Кожен відвідувач може пройти регулярну перевірку основних життєвих показників, таких як артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, сатурація, а також зробити кардіограму. Такі обстеження дозволяють вчасно виявити зміни в стані здоров’я та запобігти ускладненням.

Фізіотерапевтичні процедури.

Надаються сучасні оздоровчі процедури: магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Це допомагає зміцнити організм, полегшити хронічні захворювання і покращити загальне самопочуття.

Лікувальна гімнастика.

Рух — основа довголіття. Проводяться спеціальні заняття лікувальною фізкультурою, що допомагають підтримувати рухливість, зменшити болі в суглобах і хребті та загалом протистояти віковим змінам.

Психологічна підтримка.

Для збереження психоемоційного здоров’я проводяться групові психологічні тренінги, а також надаються індивідуальні консультації з досвідченими психологами. Це важливо для подолання самотності, стресу та травматичного досвіду, пов’язаного з війною.

Арттерапія.

Заняття творчістю — це не лише приємне дозвілля, а й важливий терапевтичний інструмент. Відвідувачі центру можуть займатися глинотерапією, малюванням, розписом та іншими видами мистецької діяльності. Творчість допомагає виразити емоції, знизити тривожність і підвищити самооцінку.

Клуби за інтересами та групове дозвілля.

Активно працюють тематичні гуртки: читацький клуб, кіноклуб, музичний гурток, гуртки танців, в’язання, вишивання, а також кулінарії. Це сприяє створенню дружніх зв’язків між відвідувачами, формуванню відчуття спільноти та радості від спілкування.

Гарячі обіди щодня.

Щоденно відвідувачі отримують смачні та збалансовані гарячі обіди. Їх готують соціальні працівниці Карітас Полтава з турботою та любов’ю. Така підтримка є надзвичайно важливою, адже забезпечує людей необхідним харчуванням і додає тепла у їхнє повсякденне життя.

Соціально-реабілітаційний центр, де можна отримати гуманітарна допомога для пенсіонерів і ВПО у Полтаві та області, знаходиться за адресою: вулиця Семена Антонця, 24. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

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