Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве и области направлена там на комплексную поддержку физического и психического здоровья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве и области предоставляется благотворительным фондом "Каритас" в Социально-реабилитационном центре, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Все услуги, предоставляемые в центре, бесплатны для его посетителей. Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве и области направлена там на комплексную поддержку физического и психического здоровья, а также на социализацию пожилых людей через творчество и общение.

Среди услуг, доступных в социально-реабилитационном центре:

Первичный медицинский мониторинг состояния здоровья.

Каждый посетитель может пройти регулярную проверку основных жизненных показателей, таких как АД, уровень глюкозы в крови, сатурация, а также сделать кардиограмму. Такие обследования позволяют своевременно выявить изменения в состоянии здоровья и предотвратить осложнения.

Физиотерапевтические процедуры.

Предлагаются современные оздоровительные процедуры: магнитотерапия, УВЧ-терапия, прессотерапия и посещение соляной комнаты. Это помогает укрепить организм, облегчить хронические заболевания и улучшить общее самочувствие.

Лечебная гимнастика.

Движение – основа долголетия. Проводятся специальные занятия лечебной физкультурой, помогающие поддерживать подвижность, уменьшить боли в суставах и позвоночнике и вообще противостоять возрастным изменениям.

Психологическая поддержка.

Для сохранения психоэмоционального здоровья проводятся групповые психологические тренинги, а также предоставляются личные консультации с опытными психологами. Это важно для преодоления одиночества, стресса и травматического опыта, связанного с войной.

Арт-терапия.

Занятия творчеством — это не только приятный досуг, но и важный терапевтический инструмент. Посетители центра могут заниматься глинотерапией, рисованием, росписью и другими видами творческой деятельности.

Клубы по интересам и групповой досуг.

Активно работают тематические кружки: читательский клуб, киноклуб, музыкальный кружок, кружки танцев, вязание, вышивание, а также кулинарии. Это способствует созданию дружеских связей между посетителями, формированию чувства сообщества и радости общения.

Горячие обеды каждый день.

Ежедневно посетители получают вкусные и сбалансированные обеды. Их готовят социальные работницы Каритас Полтава с заботой и любовью. Такая поддержка очень важна, ведь обеспечивает людей необходимым питанием и добавляет тепла в их повседневную жизнь.

Социально-реабилитационный центр, где можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Полтаве и области, находится по адресу: улица Семена Антонца, 24. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве: переселенцам облегчат жизнь, появится полезное нововведение.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.