Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області наразі не стало системним, однак громадянам рекомендується щомісяця фіксувати показники лічильників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області в липні 2025 року не стало масовим явищем, однак жителям варто бути уважними, адже частина сум у платіжках збереглася на попередньому рівні, хоча в окремих регіонах можлива індексація, повідомляє Politeka.

Згідно з даними Новини.LIVE, розцінки на електроенергію залишилися стабільними. Побутові споживачі продовжують платити по 4,32 грн за кіловат-годину. Ціна збережеться щонайменше до 31 жовтня. Для власників двозонних приладів обліку діє нічна знижка — з 23:00 до 07:00 тариф становить лише 2,16 грн.

Газ для населення також не подорожчав. Базова вартість у рамках фіксованої ціни від «Нафтогазу» становить 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники виставляють рахунки в діапазоні 7,79–9,99 грн, залежно від умов контракту. Ці показники залишаються чинними відповідно до довгострокових зобов’язань, що діють до весни 2026 року.

Вартість послуг із водопостачання та каналізації, попри занепокоєння, також не змінилася. Вони збереглися на рівні, який діяв до 24 лютого 2022 року. Проте важливо розуміти, що органи місцевого самоврядування мають право самостійно ухвалювати рішення про зміну тарифів без погодження з НКРЕКП. Це означає, що в окремих громадах Харківщини може бути прийнято рішення про перегляд розцінок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області наразі не стало системним, однак громадянам рекомендується щомісяця фіксувати показники лічильників і своєчасно здійснювати оплату. Це дозволить уникнути штрафів та уточнень у розрахунках. У разі зміни вартості послуг першими про це повідомляють саме місцеві органи влади або компанії, які забезпечують надання ресурсів.

Джерело: Новини.LIVE

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