Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не стало системным, однако гражданам рекомендуется ежемесячно фиксировать показатели счетчиков.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области в июле 2025 г. не стало массовым явлением, однако жителям стоит быть внимательными, ведь часть сумм в платежках сохранилась на прежнем уровне, хотя в отдельных регионах возможна индексация, сообщает Politeka.

Согласно данным Новости.LIVE, расценки на электроэнергию остались стабильными. Бытовые потребители продолжают платить по 4,32 грн за киловатт-час Цена сохранится как минимум до 31 октября.

Газ для населения тоже не подорожал. Базовая стоимость в рамках фиксированной цены от «Нефтегаза» составляет 7,96 грн за кубометр. Остальные поставщики выставляют счета в диапазоне 7,79–9,99 грн, в зависимости от условий контракта. Эти показатели остаются в силе в соответствии с долгосрочными обязательствами, действующими до весны 2026 года.

Стоимость услуг по водоснабжению и канализации, несмотря на беспокойство, также не изменилась. Они сохранились на уровне, действовавшем до 24 февраля 2022 года. Однако важно понимать, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно принимать решение об изменении тарифов без согласования с НКРЭКУ. Это означает, что в отдельных общинах Харьковской области может быть принято решение о пересмотре расценок.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не стало системным, однако гражданам рекомендуется ежемесячно фиксировать показатели счетчиков и своевременно осуществлять оплату. Это позволит избежать штрафов и уточнений в расчетах. В случае изменения стоимости услуг первыми об этом сообщают именно местные органы власти или компании, обеспечивающие предоставление ресурсов.

Источник: Новости.LIVE

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