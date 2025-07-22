У Харкові з’являються нові можливості для пенсіонерів, які не готові сидіти вдома та шукають роботу.

Робота для пенсіонерів у Харкові поступово виходить за межі лише охоронців і прибиральників, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, зараз попит мають фахівці з досвідом за кермом. Йдеться не лише про вантажівки чи спецтехніку, а й про корпоративні автомобілі в готельному бізнесі.

Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує хороші варіанти для тих, хто має посвідчення категорії С. У місті шукають водія для вивозу побутових відходів. Зарплата коливається від 20000 до 24000.

На цю посаду потрібна людина з досвідом без аварій, хорошим знанням правил дорожнього руху і технічної частини транспорту. Бажано мати додаткові категорії в посвідченні і навички керування спецтехнікою. Кандидат повинен бути дисциплінованим, витривалим і без шкідливих звичок.

До обов’язків входить не тільки керування машиною, а й завантаження сміття, оформлення документації, заправка транспорту, дотримання правил безпеки. Умови праці привабливі: офіційне оформлення, стабільна зарплата, можливість отримати бронювання, знижки на комуналку, гнучкий графік.

Ще одна пропозиція - тракторист з посвідченням категорії А1 або А2. Заробітна плата така ж приваблива: від 18000 до 24000 гривень. Кандидат повинен вміти обслуговувати трактор. Фізична витривалість і відсутність шкідливих звичок залишаються обов’язковими умовами.

Цікавою альтернативою може стати робота для пенсіонерів у Харкові у сфері обслуговування. Один із готелів міста шукає водія на корпоративне авто - електромобіль Nissan Leaf. Платити обіцяють 18000. У графіку дві зміни: одна з 9:00 до 18:00, інша з 13:00 до 21:00, а вихідні узгоджуються за домовленістю.

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