В Харькове появляются новые возможности для пенсионеров, не готовых сидеть дома и ищущих работу.

Работа для пенсионеров в Харькове постепенно выходит за пределы телохранителей и уборщиков, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua , сейчас спрос пользуются специалистами с опытом за рулем. Речь идет не только о грузовиках или спецтехнике, но и корпоративных автомобилях в гостиничном бизнесе.

Работа для пенсионеров в Харькове предлагает хорошие варианты для имеющих удостоверение категории С. В городе разыскивают водителя для вывоза бытовых отходов. Зарплата колеблется от 20 000 до 24 000.

На эту должность нужен человек с опытом без аварий, хорошим знанием ПДД и технической части транспорта. Желательно иметь дополнительные категории в удостоверении и навыках управления спецтехникой. Кандидат должен быть дисциплинированным, выносливым и без вредных привычек.

В обязанности входит не только управление машиной, но и загрузка мусора, оформление документации, заправка транспорта, соблюдение правил безопасности. Умови праці привабливі: офіційне оформлення, стабільна зарплата, можливість отримати бронювання, знижки на комуналку, графік графіка.

Еще одно предложение – тракторист с удостоверением категории А1 или А2. Заработная плата так же привлекательна: от 18000 до 24000 гривен. Кандидат должен уметь обслуживать трактор. Физическая выносливость и отсутствие вредных повадок остаются обязательными условиями.

Интересной альтернативой может стать работа для пенсионеров в Харькове в сфере обслуживания. Одна из гостиниц города ищет водителя на корпоративное авто – электромобиль Nissan Leaf. Платить обещают 18000. В графике две смены: одна с 9:00 до 18:00, другая с 13:00 до 21:00, а выходные согласовываются по договоренности.

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