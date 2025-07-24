Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, як і в інших регіонах, стане частиною комплексної енергетичної реформи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стане реальністю після завершення воєнного стану, повідомляє Politeka.

Саме таку вимогу містить оновлений меморандум між Україною та МВФ. У документі зазначено, що нинішні ціни покривають лише половину собівартості ресурсів: решту дотує держава.

За умовами співпраці, Київ зобов’язався розробити поетапний план переходу до ринкових розцінок. Електроенергія для побутових споживачів має зрости до 8,64 грн/кВт-год (нині — 4,32), газ — до 15,92 грн/куб. м (зараз — 7,96), вода з каналізацією — 171,76 грн/куб. м (нинішня вартість у Києві — 85,88), а опалення — до 56,68 грн/кв. м (тепер — 28,34).

Фонд наполягає на ліквідації субсидованої моделі та впровадженні економічно обґрунтованих механізмів формування цін. Також МВФ наголосив на потребі модернізувати систему житлової допомоги — підтримка має бути адресною та точною, спрямованою лише на соціально вразливі верстви.

Крім тарифів, уряд пообіцяв нові податкові кроки. За інформацією депутата Ярослава Железняка, Міністерство фінансів зобов’язалося впровадити низку змін — серед них акциз на солодкі газовані напої, податок на цифрові платформи та вдосконалення стягнення заборгованостей.

Ці обіцянки вже були надані МВФ, хоча бюджетну декларацію до парламенту Мінфін передав із затримкою. Очікується, що завдяки новим податкам у 2026 році бюджет отримає додатково 48,5 млрд гривень, а протягом наступних двох років — ще по 28 млрд щорічно.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, як і в інших регіонах, стане частиною комплексної енергетичної реформи, яка передбачає повну інтеграцію України до європейської енергосистеми та вихід з кризового стану ЖКГ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: українцям пояснили, як відновити втрачену допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: ціни планують підняти в 1,6 раза, на що можуть зрости плаітжки.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: допомогу можуть припинити, названо головну причину.