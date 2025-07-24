Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, как и других регионах, станет частью комплексной энергетической реформы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области станет реальностью после завершения военного положения, сообщает Politeka.

Именно такое требование содержит обновленный меморандум между Украиной и МВФ. В документе отмечено, что нынешние цены покрывают только половину себестоимости ресурсов: остальное дотирует государство.

По условиям сотрудничества Киев обязался разработать поэтапный план перехода к рыночным расценкам. Электроэнергия для бытовых потребителей должна вырасти до 8,64 грн/кВт-час (сейчас – 4,32), газ – до 15,92 грн/куб. м (сейчас – 7,96), вода с канализацией – 171,76 грн/куб. м (нынешняя стоимость в Киеве – 85,88), а отопление – до 56,68 грн/кв. м (теперь – 28,34).

Фонд настаивает на ликвидации субсидированной модели и внедрении экономически обоснованных механизмов формирования цен. Также МВФ отметил необходимость модернизировать систему жилищной помощи — поддержка должна быть адресной и точной, направленной только на социально уязвимые слои.

Кроме тарифов, правительство пообещало новые налоговые шаги. По информации депутата Ярослава Железняка, Министерство финансов обязалось ввести ряд изменений — среди них акциз на сладкие газированные напитки, налог на цифровые платформы и усовершенствование взыскания задолженностей.

Эти обещания уже были предоставлены МВФ, хотя бюджетную декларацию парламенту Минфин передал с задержкой. Ожидается, что благодаря новым налогам в 2026 году бюджет получит дополнительно 48,5 млрд. гривен, а в течение следующих двух лет — еще по 28 млрд. ежегодно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, как и в других регионах, станет частью комплексной энергетической реформы, предусматривающей полную интеграцию Украины в европейскую энергосистему и выход из кризисного состояния ЖКХ.

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