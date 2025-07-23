Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області, як і в інших регіонах, відобразилось на структурі витрат населення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області стало частиною загальноукраїнської тенденції, адже з травня 2024-го по травень 2025-го ціни в середньому зросли на 20,1%, повідомляє Politeka.

Про це проінформували в Держстаті.

Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%, що стало рекордним стрибком за останні роки. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Окрім цього, українці платили більше за управління багатоквартирними будинками — на 17,9% більше. Послуги з прибирання стали дорожчими на 10,5%. Ремонт та утримання житлового фонду додали 3,3% до вартості, водопостачання — 0,7%, каналізаційні системи — 0,6%.

Водночас тарифи на газ, централізоване опалення й подачу гарячої води залишились без змін. Такі послуги залишилися стабільними протягом року, незважаючи на загальне здорожчання решти напрямків.

Згідно з оновленими даними, станом на травень 2025-го загальне зростання у сфері "житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становило 20,1% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Для порівняння: у грудні 2024 року цей показник дорівнював 19,8%, у квітні — 2%.

Попри загальну динаміку, уряд тимчасово зберіг фіксовану ціну на електроенергію — 4,32 грн за кіловат-годину. Такий тариф мав діяти до кінця жовтня 2025-го. Це дозволило частині споживачів, які вкладались у норму до 190 кВт*год на місяць, сплачувати не більше ніж 820,8 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області, як і в інших регіонах, відобразилось на структурі витрат населення, змушуючи громадян переглядати свої споживчі звички в умовах змін економічної ситуації.

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