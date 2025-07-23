Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, как и в других регионах, отразилось на структуре расходов населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области стало частью общеукраинской тенденции, ведь с мая 2024 по май 2025 цены в среднем выросли на 20,1%, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали в Госстате .

Больше всего подорожала электроэнергия — на 63,6%, что стало рекордным скачком за последние годы. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Кроме того, украинцы платили больше за управление многоквартирными домами — на 17,9% больше. Уборочные услуги стали дороже на 10,5%. Ремонт и содержание жилищного фонда прибавили 3,3% к стоимости, водоснабжение - 0,7%, канализационные системы - 0,6%.

В то же время, тарифы на газ, централизованное отопление и подачу горячей воды остались без изменений. Такие услуги остались стабильными в течение года, несмотря на всеобщее удорожание остальных направлений.

Согласно обновленным данным, на май 2025-го общий рост в сфере "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составил 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для сравнения: в декабре 2024 года этот показатель равнялся 19,8%, в апреле - 2%.

Несмотря на общую динамику, правительство временно сохранило фиксированную цену на электроэнергию — 4,32 грн за киловатт-час. Такой тариф должен был действовать до конца октября 2025 года. Это позволило части потребителей, которые вкладывались в норму до 190 кВт*ч в месяц, платить не более 820,8 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, как и других регионах, отразилось на структуре расходов населения, заставляя граждан пересматривать свои потребительские привычки в условиях изменений экономической ситуации.

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