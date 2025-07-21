Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається в рамках программы Психосоціальна підтримка. Волонтери та працівники організації докладають максимальних зусиль, аби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Серед категорій, які перебувають під особливою увагою:

  • Люди похилого віку, які залишилися самотніми або не мають доступу до необхідного догляду
  • Особи з інвалідністю, які часто не можуть забезпечити собі елементарні умови для життя
  • Родини, що втратили близьких, постраждали від обстрілів або були змушені залишити домівки
  • Багатодітні сім’ї, які потребують додаткових ресурсів для виживання
  • Демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх родин, які повернулися до мирного життя з фронту
  • Представники національних меншин
  • Інші категорії людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах

З перших днів ескалації війни Червоний Хрест організував надання першої психологічної допомоги та базової психосоціальної підтримки для вимушено переміщених осіб. Допомога надається як у місцях тимчасового розміщення, так і в нових місцях проживання, куди люди прибувають після евакуації.

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Волонтери надають підтримку й у пунктах видачі гуманітарної допомоги, де часто збирається багато людей, виснажених і фізично, і психологічно.

У межах групової підтримки організовуються:

– Заняття з елементами творчості
– Сімейні заходи
– Структуровані заняття для дітей
– Активні ігри для зниження стресу
– Групові розмови, що сприяють згуртованості спільноти
– Психоедукаційні сесії для дорослих

Ці заходи гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Сумській області допомагають людям впоратися з психологічним навантаженням, навчитися дбати про себе та своїх близьких, підвищити рівень власної стресостійкості, а також знову відчути підтримку з боку інших.

Індивідуальна підтримка надається у форматі:

– Особистих візитів волонтерів додому
– Консультацій у телефонному режимі

Це дозволяє налагодити емоційний контакт з тими, хто з різних причин не може приєднатися до групових зустрічей.

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