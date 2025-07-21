Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті організації.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається в рамках программы Психосоціальна підтримка. Волонтери та працівники організації докладають максимальних зусиль, аби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Серед категорій, які перебувають під особливою увагою:
- Люди похилого віку, які залишилися самотніми або не мають доступу до необхідного догляду
- Особи з інвалідністю, які часто не можуть забезпечити собі елементарні умови для життя
- Родини, що втратили близьких, постраждали від обстрілів або були змушені залишити домівки
- Багатодітні сім’ї, які потребують додаткових ресурсів для виживання
- Демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх родин, які повернулися до мирного життя з фронту
- Представники національних меншин
- Інші категорії людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах
З перших днів ескалації війни Червоний Хрест організував надання першої психологічної допомоги та базової психосоціальної підтримки для вимушено переміщених осіб. Допомога надається як у місцях тимчасового розміщення, так і в нових місцях проживання, куди люди прибувають після евакуації.
Волонтери надають підтримку й у пунктах видачі гуманітарної допомоги, де часто збирається багато людей, виснажених і фізично, і психологічно.
У межах групової підтримки організовуються:
– Заняття з елементами творчості
– Сімейні заходи
– Структуровані заняття для дітей
– Активні ігри для зниження стресу
– Групові розмови, що сприяють згуртованості спільноти
– Психоедукаційні сесії для дорослих
Ці заходи гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Сумській області допомагають людям впоратися з психологічним навантаженням, навчитися дбати про себе та своїх близьких, підвищити рівень власної стресостійкості, а також знову відчути підтримку з боку інших.
Індивідуальна підтримка надається у форматі:
– Особистих візитів волонтерів додому
– Консультацій у телефонному режимі
Це дозволяє налагодити емоційний контакт з тими, хто з різних причин не може приєднатися до групових зустрічей.
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