Ці заходи гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Сумській області допомагають людям впоратися з бідою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається в рамках программы Психосоціальна підтримка. Волонтери та працівники організації докладають максимальних зусиль, аби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Серед категорій, які перебувають під особливою увагою:

Люди похилого віку, які залишилися самотніми або не мають доступу до необхідного догляду

Особи з інвалідністю, які часто не можуть забезпечити собі елементарні умови для життя

Родини, що втратили близьких, постраждали від обстрілів або були змушені залишити домівки

Багатодітні сім’ї, які потребують додаткових ресурсів для виживання

Демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх родин, які повернулися до мирного життя з фронту

Представники національних меншин

Інші категорії людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах

З перших днів ескалації війни Червоний Хрест організував надання першої психологічної допомоги та базової психосоціальної підтримки для вимушено переміщених осіб. Допомога надається як у місцях тимчасового розміщення, так і в нових місцях проживання, куди люди прибувають після евакуації.

Волонтери надають підтримку й у пунктах видачі гуманітарної допомоги, де часто збирається багато людей, виснажених і фізично, і психологічно.

У межах групової підтримки організовуються:

– Заняття з елементами творчості

– Сімейні заходи

– Структуровані заняття для дітей

– Активні ігри для зниження стресу

– Групові розмови, що сприяють згуртованості спільноти

– Психоедукаційні сесії для дорослих

Ці заходи гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Сумській області допомагають людям впоратися з психологічним навантаженням, навчитися дбати про себе та своїх близьких, підвищити рівень власної стресостійкості, а також знову відчути підтримку з боку інших.

Індивідуальна підтримка надається у форматі:

– Особистих візитів волонтерів додому

– Консультацій у телефонному режимі

Це дозволяє налагодити емоційний контакт з тими, хто з різних причин не може приєднатися до групових зустрічей.

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